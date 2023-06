Cos’è e come funziona IT-Alert, il nuovo sistema nazionale di allarme pubblico

Un messaggio di testo che informerà del pericolo chi si trova in un’area a rischio, da un’alluvione a un incidente nucleare

AGI - È già attivo in diversi Paesi, in Europa e nel mondo. Serve a segnalare in maniera rapida e su tutti i cellulari attivi in una determinata zona, una allerta e un pericolo tramite messaggio. In Italia si chiama IT-Alert, il Il sistema è stato presentato dal Ministro per la Protezione civile e per le Politiche del mare, Nello Musumeci e dal Direttore della Protezione civile nazionale, Fabrizio Curcio. E sarà testato nelle prossime settimane in Toscana, Sardegna, Sicilia, Calabria ed Emilia-Romagna.