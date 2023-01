Bricca raggiunto da un colpo quasi impossibile

Tra il diciottenne vittima dell'agguato di lunedì sera ad Alatri e il luogo dal quale sarebbe partito il proiettile ci sarebbero stati oltre 20 metri. Illesi gli amici che erano accanto a lui. Intatte le ringhiere sulla traiettoria del tiro

Un colpo quasi 'impossibile' esploso dalla sella di uno scooter posizionato nel parcheggio sottostante, più basso di circa 5 metri rispetto al piano dove era posizionato Thomas Bricca, il 18enne vittima dell'agguato lunedì sera ad Alatri, vicino a Frosinone. Vicino a lui c'erano anche quattro amici rimasti illesi. Invece, in linea d'aria, tra il luogo dal quale sarebbe partito il proiettile e il giovane ci sarebbero oltre 20 metri.

Non solo. Sulla traiettoria di tiro ci sono anche delle ringhiere che i colpi non hanno toccato. Da aggiungere che Thomas era in una zona buia. Un 'colpo' quasi impossibile dunque che però ha preso alla testa Bricca che ora lotta tra la vita e la morte in ospedale. I carabinieri, in queste ore, stanno setacciando le immagini delle telecamere della zona per individuare la via usata dagli aggressori per la fuga.