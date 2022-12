A Milano aumenta il biglietto dei trasporti pubblici. Quanto costa nelle altre città europee?

Cresce del 10% l'ordinario Atm, quello che serve per viaggiare a Milano e in tutti i comuni compresi nella zona tariffaria Mi3

AGI - Dal 9 gennaio il biglietto ordinario Atm, quello che serve per viaggiare a Milano e in tutti i comuni compresi nella zona tariffaria Mi3, passerà da 2 a 2,20 euro; il carnet dieci corse da 18 euro a 19,50 euro; il giornaliero da 7 a 7,60 euro; il biglietto valido per tre giorni da 12 a 13 euro. Non subiranno alcuna variazione i prezzi degli abbonamenti urbani mensile e annuale: tra gli altri, ad esempio, rimarrà a 39 euro quello ordinario mensile e a 330 euro quello ordinario annuale. I biglietti acquistati con la vecchia tariffa saranno validi per 60 giorni dopo l'entrata in vigore dell'adeguamento tariffario, quindi fino al 10 marzo 2023.

L'aumento dei titoli di viaggio occasionali e settimanali è stato deliberato dall'Agenzia di Bacino lo scorso 26 agosto, ma l'amministrazione comunale ha deciso di non procedere all'adeguamento tariffario fino alla fine del 2022, compensando con fondi propri le perdite del sistema.