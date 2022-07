L'esasperazione degli abitanti di Roma Nord assediati dalle fiamme

Il sindaco Roberto Gualtieri ha compiuto un sopralluogo al parco del Pineto dove è divampato uno dei roghi più violenti e ha incontrato la cittadinanza

AGI - Sono stati circa 80 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco nella notte tra il 4 e il 5 luglio, e, di questi, circa il 70% sono incendi boschivi, di sterpaglie e colture. Si lavora ancora al rogo di ieri nel quadrante di Roma Nord-Ovest, nella zona Pineta Sacchetti, dove i soccorritori hanno proseguito le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, in modo da non permettere alle fiamme di arrivare a ridosso di case, uffici e magazzini. Continuano a essere considerevoli i disagi legati al denso fumo sprigionato dalla combustione. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha compiuto un sopralluogo al parco del Pineto dove è divampato uno dei roghi più violenti e ha incontrato la cittadinanza che ha dato voce a tutta la propria esasperazione.

"Sono venuto a verificare - ha spiegato il sindaco - le operazioni di spegnimento che in questa parte stanno procedendo bene. So che sono state fatte evacuare delle case. Siamo molto preoccupati e siamo vicini ai cittadini. Siamo qui per affrontare questa grave emergenza. In alcuni casi - ha spiegato Gualtieri riferendosi ad altri roghi - si è accertata la mano dolosa e questo è inaccettabile e gravissimo. In questo caso non lo sappiamo. Auspico la massima durezza nell'azione repressiva contro chiunque abbia partecipato a creare questi incendi nel caso siano dolosi". Il sindaco ha poi incontrato, rassicurandoli, alcuni anziani evacuati da una casa di riposo.