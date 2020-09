(Agenzia Vista) Roma, 12 settembre 2020 Gli applausi e il volo dei palloncini bianchi salutano il feretro di Willy Nel campo sportivo di Paliano (Frosinone) tantissime persone si sono radunate per salutare Willy Monteiro Duarte, il ragazzo ucciso a Colleferro (Roma) in un violento pestaggio. Le immagini dell’uscita della bara dal campo sportivo. La scelta del colore bianco per i vestiti dei presenti e per i palloncini è stata scelta dalla famiglia di Willy come segno di purezza. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev