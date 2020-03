L'emozionante "silenzio militare" a Codogno

Sui balconi sono comparse le bandiere tricolori mentre sui palazzi delle istituzioni locali e nazionali sono state esposte a mezz'asta

Grande emozione a Codogno, paese simbolo dell'emergenza coronavirus, dove con un carabiniere ha eseguito "il silenzio militare" in occasione del minuto di raccoglimento osservato alle 12 in tutta Italia per ricordare le vittime del virus. Sui balconi sono comparse le bandiere tricolori mentre sui palazzi delle istituzioni locali e nazionali sono state esposte a mezz'asta.