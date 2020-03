Produrre pomodori, insalate e basilico nel cuore di Milano, in un palazzo storico, quello delle Stelline, accanto al Cenacolo Vinciano, nella sede della Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM). È possibile con la serra idroponica installata in un ufficio, un luogo che con l’agricoltura non c’entra niente. Un esempio di Emergency Response for Nutrition Security da esportare.