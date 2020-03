La campagna per coccolare gli animali e non abbandonarli

“Io ti abbraccio perché con te non metto in pericolo nessuno. Io ti abbraccio perché tu sei sempre lì per me. #IoTiAbbraccio perché la mia famiglia è ancora più speciale grazie a te!” Sono solo alcuni dei messaggi pubblicati sui social per la campagna #GliAbbracciChePuoiDare, lanciata dall’Ente Nazionale Protezione Animali per condividere, in questo momento così complicato, un messaggio semplice: gli animali sono una risorsa immensa, curiamoli, coccoliamoli, abbracciamoli e soprattutto proteggiamoli dall’ignoranza dei tanti, troppi, che scelgono di abbandonarli. E ricordiamo ancora una volta, come ha già fatto ieri in conferenza stampa il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, che “in nessun modo esiste ed è dimostrata possibilità di diffusione e l’abbandono dei cani è deprecabile”. Enpa: “Insieme a loro non abbiamo nulla da temere: l’unica cosa che possono trasmetterci è l’amore!”

Tanti i personaggi che hanno scelto di condividere insieme a Enpa un momento di affetto e intimità con il proprio quattro zampe. Martin Castrogiovanni, Francesca Cavallin, Gigi D’Alessio, Samantha De Grenet, Costanza Rizzacasa d’Orsogna, Angela Melillo, Noemi, Lucia Ocone, Daniela Poggi, Andrea Roncato, Federico Tocci, Massimo Wertmuller, e la Presidente Nazionale dell’Enpa Carla Rocchi, hanno già postato foto e video sui propri canali social per dare questa testimonianza.