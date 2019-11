È crollato un pezzo di viadotto della A6 in Liguria

(Notizia in aggiornamento)



Tratto Chiuso tra Bivio A6/A10 Savona e Altare in direzione Torino per il cedimento di una porzione di viadotto. Non si hanno altre notizie al momento. Il governatore Giovanni Toti si sta recando in Prefettura a Savona. Il viadotto è gestito dal gruppo Gavio.

Ad aver provocato il cedimento di una porzione di circa 30 metri di viadotto in A6, sembrerebbe essere stato un importante movimento franoso. Ci sono mezzi fermi prima della voragine e non si ha ancora la certezza dell'assenza o meno di vittime o feriti. Sul posto vigili del fuoco.

In questi minuti si sta alzando in volo l'elicottero per verificare dall'alto l'eventuale presenza di auto. "Ora siamo in Prefettura a Savona al CCS, Centro Coordinamento Soccorsi e stiamo facendo il punto con il prefetto e le forze dell'ordine - ha spiegato il governatore ligure Giovanni Toti - Speriamo che non ci siano mezzi coinvolti. Ce lo auguriamo con tutto il cuore".

"Non posso né smentire né confermare al momento la presenza di automobilisti coinvolti", ha detto poi Toti.

