Immunità penale per tutti? Il caso ArcelorMittal sulle prime pagine

Ora spunta la possibilità di un’immunità penale per tutte le aziende. Per il momento si tratta solo un’ipotesi presente sul tavolo delle trattative. Però si presenta come un’ipotesi concreta. Al fine di tentare di sbloccare la situazione di Taranto dopo l’annuncio-shock di ArcelorMittal di ritirarsi dall’Ilva. Anche se l’azienda insiste: «Ce ne andiamo».

E scrive ai commissari e al tribunale per rescindere il contratto, ma per il governo «non ci sono i presupposti»: la vicenda Ilva finisce a carte bollate. Oggi è previsto un nuovo incontro a Palazzo Chigi, e potrebbe essere quello decisivo. Il forfait del gruppo franco-indiano apre un fronte anche con la nuova Commissione europea: accordi da rifare su ambiente e concorrenza.

Ilva, la mossa del governo

L’ipotesi per convincere ArcelorMittal: immunità penale a tutte le aziende

La morsa d’acciaio

ArcelorMittal alza il prezzo: lo scudo penale non basta per farci restare, a Taranto troppe incognite

La base dei 5S vuole la linea dura. Conte e il Pd pronti a trattare sulle tutele legali, non su altri esuberi

La tassa sulla plastica sarà differenziata: chi più inquina, più paga

Mittal porta il governo in tribunale

Ilva, vertice a Palazzo Chigi: ipotesi di ridare all’azienda uno scudo soft per riaprire la trattativa

Risparmio, solo un terzo delle banche è in regola

Ricerca del Politecnico di Milano sugli standard fissati dalla direttiva Mifid2

Appena 5 intermediari su 18 rispettano i requisiti minimi sul rendiconto degli oneri

Su omissioni e ritardi un monitoraggio Consob: i risultati entro fine anno

Ex Ilva, doppia offerta di Conte

ArcelorMittal: lasciamo Taranto. Il premier apre su un nuovo scudo e contratto da rinegoziare

Oggi il vertice: è scontro nella maggioranza. Da Pd e Renzi sì alle tutele legali, M5S divisi

Fatwa sul Giornale pagata dall’Europa

La Ue finanzia due studiosi vicini ai Fratelli musulmani e a Erdogan per schedare chi critica il fondamentalismo

AMMAZZANO LE FABBRICHE E i poveri pompieri muoiono

I grillini hanno contagiato il Pd: è il governo della decrescita. Per salvare Ilva spunta l’alleanza centrodestra-Italia Viva. Ad Alessandria un delinquente cretino fa saltare in aria 3 vigili del fuoco

MITTAL CONFESSA: “VIA ANCHE SENZA LO SCUDO”

AI FRANCO-INDIANI L’IMMUNITÀ NON BASTA, VOGLIONO ABOLIRE I PM. COLLE IN ALLARME: “IL PREMIER TROVI SUBITO UNA SOLUZIONE”

I silenzi contro i giacobini dell’ecologia

Oltre l’Ilva. L’ambientalismo giustizialista è come la fogna di Nuova Delhi

Ilva, cercasi riserva indiana

Il governo contro Arcelor Mittal: saremo inflessibili. Domani atteso in Italia il concorrente Jindal

Oggi l’incontro decisivo a Roma. Bentivogli (Cisl) alla Gazzetta: reintrodurre la tutela giuridica

Chiudere l’Ilva costa l’1% del Pil. Conte, doppia offerta a Mittal

Lo studio choc: perdita irreparabile. Gli indiani: lasciamo lo stabilimento. Il premier: scudo e contratti nuovi

Caos Ilva, governo pronto a trattare

Oggi incontro con gli indiani. Conte: «Noi inflessibili». Ma rispunta lo scudo penale. Furlan: «Politici colpevoli»

Mittal al tribunale: «L’intesa su Ilva è da annullare Vogliamo i danni»

In Liguria a rischio 4 mila occupati dell’indotto Toti: «Genova si mobiliti come per Fincantieri»

L’ex provincia premia tutti i suoi dirigenti

Clamoroso alla città metropolitana di Roma. Non ci sono risorse per le scuole e per le strade. Ma si trovano le gratifiche agli alti papaveri.

