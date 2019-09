Le notizie di oggi (ore 19,30)

TELEFONATA CONTE-TRUMP ALLA VIGILIA DEL DISCORSO PER LA FIDUCIA

Nel colloquio con il presidente americano si è parlato di "questioni bilaterali". Fico: la centralità del Parlamento è stata fondamentale per la soluzione della crisi. Di Maio riceve i ministri M5s alla Farnesina.

GENTILONI INCONTRA VON DER LEYEN: "CLIMA DI GRANDE AMICIZIA"

Incontro di un'ora a Bruxelles fra la presidente della Commissione e il commissario italiano che è in ballo per un portafoglio importante. Ft: avrà la Concorrenza. Martedì von der Leyen svelerà la squadra.

5G: PECHINO ALL'ITALIA, "CREATE LE CONDIZIONI GIUSTE PER LE NOSTRE IMPRESE"

Mossa della Cina dopo la decisione del nuovo governo di esercitare il "Golden Power", mettendo nel mirino Huawei e Zte: "La cooperazione con i gruppi italiani non ha mai posto problemi di sicurezza".

SPIONAGGIO: MOSCA AGLI USA, "RITIRATE LA RICHIESTA DI ESTRADIZIONE ALL'ITALIA PER KORSHUNOV"

La Russia protesta contro l'arresto del cittadino russo a Napoli. Incriminato negli Usa anche un cittadino italiano.

POWELL, L'ECONOMIA RALLENTA MA NON CI SARÀ RECESSIONE

Il presidente della Fed: agiremo in modo appropriato per sostenere la crescita. Trump lo accusa ancora: "Ma dove l'ho trovato? Deve abbassare i tassi". L'Istat vede grigio: "L'economia italiana resta in stagnazione".

INFRASTRUTTURE: DE MICHELI, "TAV E GRONDA SI FARANNO"

La neo ministra delle Infrastrutture: "Non ci sono obiezioni, nodi politici già sciolti".

BREXIT, VIA LIBERA ANCHE DAI LORD ALLA LEGGE ANTI NO-DEAL

Opposizioni unite contro elezioni prima del 31 ottobre.

STATO-MAFIA: IL FILM DI MARESCO ACCUSA MATTARELLA, IL QUIRINALE: IL PRESIDENTE NON COMMENTA SENTENZE E PROCESSI

Venezia cinema: nel mirino il silenzio del capo dello Stato sul processo Stato-mafia.

CARABINIERE UCCISO: NEANCHE VARRIALE AVEVA LA PISTOLA

Il militare ferito: mostrammo subito il distintivo ai due ragazzi americani.

BELLANOVA RISPONDE AGLI INSULTI CON L'IRONIA: "QUEL VESTITO RISPECCHIAVA IL MIO STATO D'ANIMO"

La neo ministra: "Ieri mi sentivo entusiasta, blu elettrica e a balze e cosi' mi sono presentata. Sincera come una donna".

DORIAN PERDE FORZA MA FA ANCORA PAURA, OLTRE 5 MILA I DISPERSI NELLE BAHAMAS

Trenta i morti accertati ma si prevede un bilancio "sconcertante". L'uragano sulla Carolina del nord.

INDIA, A 73 ANNI DÀ ALLA LUCE DUE GEMELLINE

La donna si era sottoposta all'inseminazione artificiale.

ITALBASKET DICE ADDIO AI MONDIALI, BATTUTA DALLA SPAGNA

Gli azzurri lottano ma cedono nel finale.

