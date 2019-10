Le notizie del giorno (ore 23,30)

CONSIP: LOTTI E DEL SETTE A GIUDIZIO, PROSCIOLTO SCAFARTO

Il gup Clementina Forleo ha deciso che andranno a processo anche il generale dei carabinieri Saltalamacchia e gli imprenditori Russo e Vannoni. Prosciolto il colonnello Sessa. L'ex ministro Pd: "Uno tsunami, affronterò il processo a testa alta". Renzi: nessun dubbio su Lotti, dimostrerà la sua innocenza.

CUCCHI: IL PM CHIEDE 18 ANNI PER I DUE CARABINIERI, "MA NON E' UN PROCESSO ALL'ARMA"

Sollecitate pene severe per Di Bernardo e D'Alessandro. Per Tedesco chiesta solo una condanna per falso. La sorella Ilaria: "Un processo che ci riavvicina allo Stato".

BUFERA SU FIORAMONTI PER GLI INSULTI SUI SOCIAL, LUI "NON SI ATTACCA IL MIO LAVORO"

Fratelli d'Italia chiede le "dimissioni immediate". Il ministro: "Essere oggetto di pressione mediatica fa parte del ruolo, e lo capisco. C'e' pero' un limite da non valicare". M5s Senato: gli siamo vicini, contro di lui fango.

MANOVRA: CONTE PROMETTE AGLI INDUSTRIALI MENO TASSE, AVANTI INSIEME NELLE SFIDE

Il premier ad Assolombarda: nessuna patrimoniale, con la sterilizzazione dell'Iva evitato aggravio di 542 euro a famiglia. Bonomi: servono piu' risorse per il cuneo fiscale. Cdm: su reddito e quota 100 risparmiati 1,5 miliardi.

PD E M5S ANCORA IN CALO, ITALIA VIVA SI CONSOLIDA AL 4,3%

Sondaggio Agi/YouTrend: leggera flessione per la Lega al 31,8%, resta comunque saldamente il primo partito.

ATLANTIA PRONTA A SFILARSI DA ALITALIA, "SERVONO MODIFICHE PROFONDE AL PIANO"

Frenata della holding alla luce del rischio di revoca della concessione di Autostrade. Buffagni (M5s): niente ricatti. Vertice di un'ora a Palazzo Chigi. Fs e Atlantia manderanno al Mise le problematiche che hanno portato alla lettera della holding dei Benetton.

DAZI: SCURE USA SU PARMIGIANO E PECORINO, SI SALVA LA MOZZARELLA DI BUFALA

Esclusi anche olio d'oliva, prosecco, bufala campana e prosciutti dop.

MIGRANTI: DI MAIO, IN 4 MESI LA DECISIONE SUI RIMPATRI, DOMANI IL DECRETO

L'annuncio del ministro degli Esteri che anticipa i tempi per il rientro in patria dei rifugiati che arrivano in Italia. "Più accordi con i Paesi del Mediterraneo".

PAURA A PARIGI: FUNZIONARIO FA STRAGE DENTRO UN COMMISSARIATO

L'assalitore, armato di coltello, ha ucciso 4 persone prima di essere abbattuto dalla polizia. Nato in Martinica, pare si fosse convertito all'Islam. Per ora inchiesta affidata alla procura e non all'antiterrorismo. Fermata la moglie musulmana.

SPAZIO: STANOTTE UN ASTEROIDE GRANDE COME BUCKINGHAM PALACE SI AVVICINERÀ ALLA TERRA

Nasa: succederà intorno a mezzanotte.

