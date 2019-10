Diciotto anni di reclusione per i carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro, accusati di omicidio preterintenzionale, in relazione al pestaggio e alla morte di Stefano Cucchi. È la richiesta di condanna avanzata dal pm Giovanni Musarò nel processo in corte d'assise

