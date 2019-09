Le notizie di oggi (ore 11,30)

BARIS SECKIN / ANADOLU AGENCY Nicola Zingaretti

PD E M5S STRINGONO SUL PROGRAMMA, ZINGARETTI "CAMBIAMO E RISPETTIAMOCI"

Negoziatori al lavoro per sciogliere il nodo del vice. Il segretario dem accoglie l'invito di Beppe Grillo a "compattare i pensieri" e a non perdere "un'occasione unica". Renzi avverte: governo per il Pil o non avrà il nostro voto. Attesa per un video collegamento di Conte alla festa del Fatto Quotidiano.

PRESSING DELLA LEGA SU MATTARELLA: NO A GOVERNI TRUFFA, RESTITUISCA LA PAROLA AGLI ITALIANI

Lo ribadisce con una nota dei capigruppo. Salvini: basta con il mercato delle vacche. Calderoli 'minaccia' il governo giallorosso: non durerà, sarà facile metterlo in difficoltà al Senato.

MIGRANTI: TRENTA E TONINELLI FIRMANO IL DIVIETO D'INGRESSO PER L'ALAN KURDI

La nave dell'ong Sea Eye ha soccorso 13 persone. Salvini: il Pd dica se vuole far ripartire il business dell'immigrazione. Nella notte sono arrivati 21 tunisini a Lampedusa.

BREXIT: BARNIER AVVERTE JOHNSON, BACKSTOP È IL MASSIMO CHE L'UE PUO' OFFRIRE

Il negoziatore di Bruxelles esclude nuove concessioni a Londra sul confine irlandese. Il premier minaccia di espellere i ribelli Tory.

SCOSSA DI MAGNITUDO 4,1, PAURA NELLE ZONE TERREMOTATE

Il sisma nella notte con epicentro tra Norcia e Arquata del Tronto, avvertito anche a Roma e nelle Marche. Gente in strada ad Amatrice e in altri comuni nel Reatino, ma non si segnalano danni.

DONNA UCCISA A COLTELLATE A MILANO, FERMATO IL MARITO

Una 59enne trovata morta nel suo appartamento, il coniuge da cui era separata ha tentato di speronare l'auto della Polizia.

NUOVA STRAGE IN TEXAS, UN UOMO BIANCO SPARA ALL'IMPAZZATA E FA 5 MORTI E 21 FERITI

Il 35enne fugge su un pick-up dopo un controllo. Colpiti anche tre poliziotti, poi il killer è stato ucciso.

HONG KONG, I MANIFESTANTI ASSEDIANO L'AEROPORTO

Alta tensione nel 13esimo weekend di protesta, bloccati i treni per lo scalo. Negli scontri di sabato 51 arresti e 31 feriti.

LA JUVE SI FA RIMONTARE 3 GOL MA BATTE IL NAPOLI, OGGI IL DERBY DI ROMA

I bianconeri vincono 4-3 il big match grazie a un'autorete di Koulibaly nel recupero. Stasera in campo l'Inter a Cagliari. Berrettini agli ottavi negli Us Open.

