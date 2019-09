Il Papa è rimasto chiuso 25 minuti in ascensore

Maria Laura Antonelli / AGF

Papa Francesco

"Sono rimasto chiuso 25 minuti in ascensore": lo ha rivelato Papa Francesco, scusandosi per il ritardo di una manciata di minuti con cui si è presentato all'Angelus in Piazza san Pietro. "Facciamo un applauso ai Vigili del fuoco", ha aggiunto spiegando di esser stato liberato grazie all'intervento dei pompieri. "Devo scusarmi del ritardo: sono rimasto chiuso in ascensore per 25 minuti, c'è stato un calo di tensione, ma poi sono venuti i vigili del fuoco", ha spiegato il Pontefice.

