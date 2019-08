Le notizie di oggi (ore 19,30)

Nicola Marfisi/Agf Borsa Milano

CONTE PREMIER INCARICATO "GOVERNO NEL SEGNO DELLA NOVITÀ", M5S INSISTE PER IL VOTO SU ROUSSEAU

Il presidente del Consiglio accetta con riserva e avvia le consultazioni: "Non sarà un governo 'contro' ma 'per' il bene dei cittadini, per modernizzare il Paese e rendere la nazione più competitiva, giusta, solidale, inclusiva". I pentastellati al premier: la nostra base merita lo stesso rispetto della direzione Pd, gli iscritti voteranno anche i candidati al Quirinale.

LA LEGA SCEGLIE LA PIAZZA, MANIFESTAZIONE A ROMA IL 19 OTTOBRE

Salvini: "Sarà una grande giornata di orgoglio italiano". Attacco a Conte: "È il primo iscritto del Pd". Orban gli scrive: "Non ti dimenticheremo, sei stato il primo a voler fermare i migranti".

I MERCATI PROMUOVONO IL CONTE BIS: CALA LO SPREAD, VOLA LA BORSA

Il differenziale chiude a 167 punti, tasso del decennale sotto l'1% al minimo storico, successo dell'asta dei Btp con tassi ai minimi dal 2016. Milano +1,9%.

OETTINGER: "LA UE FACILITERÀ IL LAVORO AL NUOVO GOVERNO", SALVINI: "SMASCHERATO IL PIANO PER FARMI FUORI"

Il commissario europeo esce allo scoperto e attacca il leader leghista: "E' stato messo un limite a un populista che fa politica in costume da bagno". Bruxelles mette fretta all'Italia sulla scelta del commissario: i tempi sono importanti per la scelta del portafoglio.

LAGARDE: LA BCE SEGUIRÀ UNA POLITICA ESPANSIVA PER AIUTARE L'ECONOMIA CONTRO IL RISCHIO RECESSIONE

La futura presidente della banca centrale: i tassi non hanno ancora raggiunto il livello più basso, ci sono numerosi strumenti per stimolare la crescita. Giù l'euro sul dollaro.

FATTURATO E ORDINATIVI IN CALO, CROLLA IL MERCATO DELL'AUTO

Dati Istat preoccupanti a giugno: crisi nera per il settore automobilistico: rispettivamente -6,3% e -15,9%.

BREXIT, CORBYN CHEDE UNA LEGGE PER FERMARE IL NO-DEAL

Il leader laburista proporrà di legiferare subito alla riapertura del Parlamento per aggirare la sospensione dei lavori voluta da Boris Johnson. La leader dei Tory scozzesi si dimette per protesta e la petizione contro lo stop a Westminster supera il milione e 200mila firme.

LA MARE JONIO CHIEDE RIPARO A LAMPEDUSA, PER IL MALTEMPO

No delle autorità italiane, sbarco solo per donne e bambini.

ADDIO AL CARDINAL SILVESTRINI, PROTAGONISTA DELLA DIPLOMAZIA VATICANA

Il Papa: gratitudine per la collaborazione prestata a sette Pontefici. Domani le esequie a San Pietro.

CHAMPIONS, L'INTER TROVA BARCELLONA E DORTUMD, LA JUVE L'ATLETICO E IL NAPOLI IL LIVERPOOL

Sorteggiati i gironi, per i bianconeri l'insidia Leverkusen. Gruppo piu' facile per gli azzurri, l'Atalanta pesca il Manchester City ma può giocarsela con Shaktar e Zagabria.

