Ucraina: mercenari filorussi reclutati a Genova, 6 arresti

Mercenari filorussi in Ucraina venivano reclutati da un'organizzazione che è stata scoperta dai carabinieri del Ros indagando sull'area degli skinhead in Liguria. In un'operazione coordinata dalla Procura di Genova, i militari hanno arrestato a Milano e nelle province di Avellino e Parma sei persone, colpite da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere del Gip di Genova per i reati di reclutamento di mercenari e di combattimento in un conflitto armato estero. Sono state inoltre eseguite perquisizioni nei confronti di altri sette indagati.

