Uccide ladro vicino Arezzo, indagato per eccesso legittima difesa

E' indagato per eccesso di legittima difesa Fredy Pacini, 57 anni, titolare di una rivendita di pneumatici di Monte San Savino, che nel corso di una rapina ha sparato, e ucciso, uno dei malviventi. L'uomo ucciso è un 29enne di origine moldava, mentre un secondo uomo, secondo quanto appreso, è riuscito a fuggire. Il titolare della ditta aveva subito 38 furti in pochi mesi, tanto che da tempo aveva preso l'abitudine di dormire in azienda. Intorno alle 3,30 di questa notte ha scoperto i malviventi all'interno della sua azienda e, ha raccontato al pm Andrea Clausani, ha sparato alcuni colpi di pistola. Sarebbe stato lui stesso a chiamare i carabinieri.

"Dopo il Decreto Sicurezza, arriverà in Parlamento la nuova legge sulla Legittima Difesa. Io sto con chi si difende, entrare con la violenza in casa o nel negozio altrui, di giorno o di notte, legittima l'aggredito a difendere se stesso e la sua famiglia. La mia solidarieà al commerciante toscano, derubato 38 volte in pochi mesi: conti su di noi!" dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Il titolare della rivendita di gomme di Monte San Savino.

