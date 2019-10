Sparatoria nella questura di Trieste, morti due agenti 

Articolo aggiornato alle 18.25

Sparatoria davanti alla questura di Trieste, alcuni agenti di Polizia sono rimasti feriti gravemente. Due dei tre agenti feriti sono morti. I due erano stati colpiti a bruciapelo e le loro condizioni sono apparse subito gravissime. Trasportati in ospedale, sono morti poco dopo.

A sparare sarebbe stato un uomo, presunto responsabile di una rapina avvenuta questa mattina, che avrebbe poi esploso dei colpi contro i poliziotti. Secondo una prima ricostruzione, due uomini erano stati condotti in questura per degli accertamenti: uno dei due, dopo aver chiesto di andare in bagno, avrebbe aggredito un agente ingaggiando una colluttazione con lui e sarebbe riuscito a impossessarsi della sua pistola, con la quale ha esploso dei colpi.

L'uomo che ha sparato è stato arrestato, l'altro ha provato a fuggire ma è stato bloccato.

I due uomini condotti in questura sarebbero fratelli. Altri agenti avrebbero risposto al fuoco ferendo uno dei due. Il titolare di un locale della zona ha riferito di aver sentito spari provenienti dall'interno della questura e di aver visto pochi istanti dopo un giovane uscire di corsa dalla questura con in mano un'arma. Quest'ultimo avrebbe provato ad aprire un'auto della polizia parcheggiata lì davanti, ma inutilmente. Subito dopo sono giunti alcuni agenti che lo hanno bloccato.

Sparatoria nella Questura di Trieste. Almeno un agente colpito, secondo quanto riferito da una funzionaria all'esterno. pic.twitter.com/x7Pu0gaoN6 — Antonio DiBartolomeo (@antoniodiba) October 4, 2019

