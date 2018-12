20 tragedie causate dal panico improvviso della folla

Quando una moltitudine di persone è in preda al panico le conseguenze sono sempre tragiche. L'ultimo episodio avvenuto nella discoteca di Corinaldo, dove cinque adolescenti e una mamma 39enne sono morti dopo che una balaustra è crollata a causa della calca di centinaia di ragazzi che si sono riversati verso un'uscita di sicurezza in preda al panico. Una tragedia su cui indagano gli inquirenti ma che ha numerosi precedenti tristemente illustri, in Italia e nel mondo.

Dal 1985 ad oggi...

Se l'ultimo in ordine di tempo per il nostro Paese è la ressa a Piazza San Carlo del 3 giugno 2017 durante la finale Juventus-Real Madrid, quando una donna morì e oltre mille persone rimasero ferite, risale al 29 maggio 1985 la tragedia più dolorosa e sconvolgente: la strage allo stadio Heysel di Bruxelles.

Heysel (1985) - Poco prima dell'inizio della finale di Coppa dei Campioni Juventus-Liverpool, i tifosi del Liverpool attaccarono un settore dello stadio dove si trovavano i tifosi avversari e, nella ressa durante la fuga, morirono 39 persone, fra cui 32 italiani.

Sheffield (1989) -In Gran Bretagna prima della partita Liverpool-Nottingham Forrest, la polizia fece aprire i cancelli sui quali premevano tifosi senza biglietto, ma la curva era già piena oltre il consentito e 96 persone morirono calpestate o schiacciate

La Mecca (1990) - 1.426 pellegrini muoiono asfissiati o calpestati in una calca dentro una galleria che unisce Mina alla Mecca.

Madras (1992) - A febbraio in un tempio indù durante la festa di Mahambakham morirono 61 persone, travolte mentre seguivano un politico uscito dal bagno sacro.

Brazzaville (1994) - Nell'agosto 1994 nella città del Congo 150 persone morirono calpestate a seguito della ressa causata dal panico all'uscita di una chiesa cattolica.

Minsk (1999) - Nel maggio nella città bielorussa durante un concerto migliaia di giovani si accalcano verso il sottopassaggio della metropolitana a causa di un improvviso temporale. Nella calca morirono 54 persone.

Chicago (2003) - A febbraio 2003 un episodio analogo a quello di ieri notte al concerto di Sfera Ebbasta: 21 persone rimasero uccise nella ressa conseguenza del panico causato da una bomboletta spray spruzzata all'interno di un night club per sedare un litigio.

Bombai (2003) - Nell'agosto vicino a Bombay, in India, almeno 39 fedeli morirono nella calca alla festa indù del Khumb Mela.

Maharashtra (2005) - A gennaio nella cittadina indiana 330 persone morirono nella calca nei pressi di un tempio.

Baghdad (2005) - Ad agosto furono circa un migliaia le persone morte schiacciate da una folla impazzita su un ponte che conduceva ad una moschea sciita, durante una ricorrenza religiosa in Iraq.

Manila (2006) - A febbraio durante un gioco a premi tv allo stadio di Manila, nelle Filippine, 73 persone restarono uccise nella ressa.

Karachi (2006) - In Pakistan, ad aprile, furono 26 - soprattutto donne e bambini - le vittime della calca conseguenza del panico all'uscita da una moschea.

Bilaspur (2008) - Ad agosto furono 145 le persone morte calpestate lungo il sentiero che porta a un tempio induista alle pendici dell'Himalaya.

Chamunsa (2008) - A settembre ci furono 30 morti nella calca verificatasi nel tempio indù nel Rajasthan, in India.

Abidjan (2009) - A marzo nella città della Costa d'Avorio 19 persone morirono schiacciate durante la partita della nazionale.

Timbuctu (2010) - A febbraio nella città del Mali 24 persone morirono nella ressa in una moschea.

Duisburg (2010) - Il 24 luglio durante il Love Parade nella cittadina tedesca ci furono 21 morti - tra cui una ragazza italiana - e oltre 500 feriti a causa del sovraffollamento nel tunnel che portava all'ingresso principale dell'area in cui si teneva l'evento.

La Mecca (2015) - Più di duemila pellegrini (2.110 secondo Associated Press, mentre il bilancio ufficiale parla di 769 morti e 934 feriti) morirono schiacciati dalla calca, a causa di un falso allarme bomba, nella città Santa di Mina, a 5 chilometri dalla Mecca, nel primo giorno di Eid al-Adha, la Festa del Sacrificio.

Tragedie che nella città santa dell'Islam si sono ripetute, in dimensioni minori, molte altre volte: nel 1994 (270 pellegrini), nel 1997 (343), nel 1998 (119), nel 2001 (35), nel 2004 (251) e nel 2006, quando morirono in 364 durante il rito del lancio di pietre.

Varanasi (2016) - Ad ottobre a causa delle voci incontrollate sul cedimento di un ponte sul Gange che avevano creato il panico nello Stato di Uttar Pradeshn, in India, ci furono 24 morti e decine di feriti.

