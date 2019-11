Malore per Giorgio Tirabassi in Abruzzo, presentava suo ultimo film

Minichiello / AGF

Giorgio Tirabassi



Malore per Giorgio Tirabassi, l'attore è grave nell'ospedale di Avezzano. Ne dà notizia l'edizione online del quotidiano abruzzese 'il Centro', spiegando che Tirabassi, ora in gravi condizioni all'ospedale di Avezzano per un probabile infarto, si trovava a Civitella Alfedena per la presentazione del suo nuovo film.

Secondo quanto riferito, l'attore romano, 59 anni, è stato soccorso da alcuni medici presenti in sala e poi trasportato d'urgenza dal 118 di Castel di Sangro ad Avezzano. ​

