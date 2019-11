Progettavano attentato in stile Bataclan: ricercati in Italia due albanesi

Sono ricercati, anche nel territorio italiano, due cittadini di nazionalità albanese indicati come potenziali autori di un attentato terroristico. "Modalità di esecuzione - viene riportato in una nota riservata alle forze dell'ordine e di cui ha dato conto Open.online - stile teatro 'Bataclan' in Francia". Nella "nota di interesse operativo", in cui sono anche riportate le generalità e le foto dei due soggetti, i rappresentanti delle forze dell'ordine sono invitati a "prestare la massima attenzione, adottando ogni sistema di sicurezza e protezione in caso di controllo persone sospette".

Fonti investigative, interpellate da Agi, fanno però presente che "segnalazioni di questo tipo ne arrivano moltissime e tutte vengono vagliate in maniera seria". "L'ipotetico attentato in questione - spiegano le stesse fonti - era previsto nei giorni scorsi e come è facile riscontrare non si è verificato".

