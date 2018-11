Terremoto: scossa di magnitudo 4.2 a Santarcangelo di Romagna. Non risultano danni

Wikipedia Santarcangelo di Romagna

Notizia aggiornata a 14,46 del 18 novembre 2018.

Una scossa di terremoto di magnitudo compresa tra 4.2 secondo una stima preliminare si è verificate alle ore 13.48 nella zona di Rimini (con epicentro a Santarcangelo di Romagna). I sismografi Ingv hanno registrato l'origine dell'evento a una profondità di 43,4 chilometri. Sono in corso verifiche di eventuali danni. La scossa e' stata avvertita chiaramente in tutta la Romagna e anche nelle Marche. Lo rende noto su Twitter l'Ingv.

"Non ci risultano danni evidenti anche se siamo già partiti con delle verifiche. In città il terremoto si è sentito bene e i cittadini sono scesi in strada preoccupati mentre, nelle frazioni, la scossa è stata più lieve". Lo ha dichiarato Alice Parma, sindaco di Santarcangelo.

