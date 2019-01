Il Tar impone una campagna informativa sui rischi dei cellulari per la salute

Sandra Roesch/Agf

Campagna informativa obbligatoria sui rischi per la salute derivanti dall'uso dei telefonini: il Tar del Lazio ha disposto che i ministeri dell'Ambiente, della Salute, dell'Istruzione e della Ricerca, "ciascuno per il proprio ambito di competenza", provvedano "ad adottare una campagna informativa, rivolta all'intera popolazione, che ha ad oggetto la individuazione delle corrette modalità d'uso degli apparecchi di telefonia mobile (cellulari e cordless) e l'informazione dei rischi per la salute e per l'ambiente connessi ad uso improprio di tali apparecchi". La decisione del tribunale amministrativo è stata adottata, accogliendo parzialmente il ricorso presentato dall'Associazione per la prevenzione e la lotta all'elettrosmog. La campagna, ha deciso il Tar, "dovrà essere attuata nel termine di sei mesi dalla notifica del presente atto".

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.