L'Italia ha dato il suo Sì formale alla Tav

GIUSEPPE CACACE / AFP Tav Lione-Torino

E' stata inviata, secondo quanto apprende l'Agi, la lettera con cui l'Italia dichiara di voler andare avanti sulla Tav in risposta alla sollecitazione fatta a Roma e a Parigi dall'Inea, l'agenzia per l'innovazione e le reti infrastrutturali della Commissione europea. La scadenza per il pronunciamento dell' Italia dopo un primo rinvio era fissata al 26 luglio.

