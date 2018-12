Strage discoteca: vittime 5 minorenni e una mamma

Cinque minorenni e una mamma 40enne che accompagnava il figlio sono le vittime della strage avvenuta nella notte nella discoteca 'Lanterna azzurra' di Corinaldo, in provincia di Ancona. Oltre un centinaio i feriti, di cui una decina in gravi condizioni. Sulla tragedia stanno indagando i carabinieri. Secondo quanto si è appreso, qualcuno avrebbe usato un gas urticante provocando il panico fra i ragazzi che si erano recati nella discoteca per assistere al concerto di Sfera Abbasta, popolare rapper della Trap music. Nella calca che ne è seguita, molti ragazzi sono rimasti travolti.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it