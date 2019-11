Inchiesta sullo stadio della Roma: Marcello De Vito torna libero

Alessandro Serrano' / AGF

Marcello De Vito

E' tornato libero Marcello De Vito, ex presidente del'Assemblea Capitolina, arrestato dai carabinieri del Nucleo Investigativo con l'accusa di corruzione a marzo scorso in uno dei filoni dell'inchiesta sul nuovo stadio della Roma calcio. Lo ha deciso il tribunale di Roma accogliendo un'istanza dell'avvocato Angelo Di Lorenzo. Per lui il processo e' stato fissato con rito immediato per il prossimo dicembre.

Leggi anche Ascesa e improvviso declino di De Vito l'integerrimo

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it