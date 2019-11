Mercurio passa davanti a Sole, lo spettacolo dura oltre 5 ore

SCIEPRO / SCIENCE PHOTO LIBRARY / SKU / Science Photo Library

Mercurio

E' un piccolo puntino che attraversa il Sole. E' questo quello che si vede dell'attesissimo passaggio di Mercurio davanti al Sole, iniziato alle 14 circaa e che durerà per le prossime 5 ore o più. Si tratta di un evento celeste raro che si verifica solo circa 13 volte in un secolo.

Quindi potremmo non rivederlo fino al 2032. Mercurio è uno dei due pianeti del nostro Sistema solare che orbita attorno al nostro Sole. L'altro è Venere. Nella maggior parte delle sue orbite, Mercurio passa sopra o sotto il Sole visto dalla Terra.

Tuttavia, occasionalmente, le orbite della Terra e di Mercurio si allineano in modo tale che Mercurio passi direttamente tra la Terra e il Sole. Quando questo accade, Mercurio è visibile dalla Terra come un puntino, circa lo 0,5 per cento del diametro del Sole stesso.

Con la giusta attrezzature, quasi ovunque sulla Terra gli "spettatori" possono essere in grado di vedere una piccola macchia scura che si muove lentamente davanti al disco del Sole. Tuttavia, in Italia sarà necessario munirsi di telescopio o binocolo (con tutti i filtri di sicurezza per evitare danni alla vista) per percepire la figura del piccolo pianeta davanti al Sole.

