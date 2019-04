Spari davanti ad un bar a Roma, due persone ferite alle gambe

Intorno alle 16 in via Flavio Stilicone a Cinecittà due uomini arrivati a bordo di uno scooter hanno esploso dei colpi di arma da fuoco, ferendo alle gambe due persone all'esterno di un bar, e poi si sono dati alla fuga: le due vittime sono state trasportate in ospedale. Sul posto i Carabinieri della Compagnia Roma Casilina; attesi i colleghi del Nucleo investigativo di via In Selci per i rilievi.

