Scende dall'auto per soccorrere un animale ferito, viene investito e ucciso

Scende dall'auto per soccorrere un animale ferito, e viene falciato e ucciso da un'altra auto in transito. È accaduto ieri intorno alle 23 lungo la Statale 337 della Valle Vigezzo, in provincia del Verbano Cusio Ossola, non lontano dal confine con la Svizzera. Cesare Pasini, 57enne residente a Craveggia, uno dei Comuni della valle, stava rientrando a casa, quando, nel territorio di Druogno nei pressi del viadotto di Gagnone, si è fermato ed è sceso dall'auto. Secondo le testimonianze di diversi automobilisti transitati nello stesso punto, sembra che l'uomo fosse nel mezzo della carreggiata per soccorrere un animale ferito. In quel tratto la strada è tortuosa e poco illuminata, e un'altra auto lo avrebbe centrato in pieno, causandone la morte. I primi soccorsi sono stati portati dagli uomini del 118. I carabinieri dovranno chiarire la dinamica ed eventuali responsabilità.

