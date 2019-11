Si travestiva da donna per adescare minori e violentarli

Si travestiva da donna per adescare ragazzini e convincerli a partecipare a incontri durante i quali, poi, abusava di loro. L'uomo, un operaio di 48 anni di Saronno (Varese), è stato arrestato dai carabinieri per violenza su minori. Le manette sono scattate su ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal Gip di Milano. L'uomo deve rispondere anche di detenzione materiale pornografico. Le indagini hanno appurato come l'uomo avrebbe abusato sessualmente di almeno quattro minorenni.

