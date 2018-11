Migliaia di persone in piazza Castello per dire Sì alla Tav

Chiara Caratto / Agi La manifestazione a favore della Tav in piazza Castello a Torino

Migliaia di persone si sono ritrovate stamattina in piazza Castello, a Torino, per partecipare alla manifestazione a favore della costruzione della Tav promossa dal gruppo Facebook "Si, Torino va avanti". In piazza esponenti di piu' forze politiche, che si oppongono alla posizione della giunta Appendino sulla linea ad alta velocità per il trasporto delle merci. Il gruppo "Si, Torino va avanti" è nato qualche giorno dopo l'approvazione in Consiglio comunale dell'ordine del giorno con il quale il Comune ha espresso ufficialmente la propria contrarietà alla Tav. Stamattina in piazza non si sono visti simboli di partito, ma solo bandiere dell'Europa e centinaia di cartelli con la scritta "Sì Tav".

"A Torino stamattina inizia la fine di chi dice solo no. No alla Tav, no alle Olimpiadi, no alla crescita. L'Italia sta sperimentando che con i NO si ferma tutto. Tornerà presto il tempo di chi dice SI. Grazie Torino SiTav" ha scritto su Twitter Matteo Renzi pubblicando anche una foto della piazza San Carlo gremita di gente.

