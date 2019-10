Si masturba in chiesa durante la messa

Nel bel mezzo di una messa è entrato in chiesa e, pensando di non essere notato, ha cominciato a masturbarsi, incurante della presenza di numerosi bambini. Un uomo di 55 anni è stato poi identificato e denunciato per atti osceni dai carabinieri, chiamati dai presenti al rito religioso. L'episodio è accaduto ieri mattina ad Assemini (Cagliari), nella chiesa di San Pietro.

Vistosi scoperto, l'uomo ha subito accolto l'invito ad andarsene ed è scappato. I carabinieri sono risaliti alla sua identità grazie alle testimonianze raccolte e alle immagini di sistema di videosorveglianza.

