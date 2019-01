La Comunità ebraica di Roma ha denunciato il senatore M5s Lannutti

(Agf) Elio Lannutti

"La Comunità ebraica di Roma ha scelto di presentare una denuncia contro il senatore Elio Lannutti per istigazione all'odio razziale". La conferma arriva da fonti della stessa Comunità. In queste ore i legali stanno preparando la documentazione necessaria. La denuncia si lega al post in cui Lannutti, del Movimento 5 stelle, citando il 'protocollo dei sette saggi di Sion', accusava gli ebrei di controllare il sistema economico mondiale.

