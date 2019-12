Sharone Stone si è iscritta a un'app di appuntamenti

Chi frequenta le app per appuntamenti come Tinder, sa che nella maggior parte dei casi, quando ci si trova di fronte la foto di una donna troppo bella quasi sempre è un fake. Figuriamoci se la donna della foto è Sharon Stone, icona mondiale della sensualità.

Eppure saranno tanti gli utenti di Bumble, app per incontri particolarmente utilizzata negli Stati Uniti, che oggi si staranno mangiando i pollici all’idea di avere “skippato” quel profilo con la foto di Sharon Stone, perché pare si trattasse davvero di Sharon Stone. È stata la stessa attrice di Basic Instict a rivelare la cosa su Twitter dopo essere stata bloccata evidentemente per le troppe segnalazioni.

I went on the @bumble dating sight and they closed my account.

Some users reported that it couldn’t possibly be me!

Hey @bumble, is being me exclusionary ? ‍♀️

Don’t shut me out of the hive