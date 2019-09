Sequestra una ragazza e la violenta per tutta la notte

Strafatto di cocaina ha fermato una donna in strada chiedendole aiuto e raccontandole di aver litigato con la moglie, ma era una trappola per dare il via a una notte da incubo.

E' successo a Vittoria alle porta di Ragusa, dove una ragazza in auto è stata violentata per tutta la notte da un ventiseienne del posto, con precedenti per rapina e stupro. Dopo averla fermata con un pretesto, il giovane è salito sull'auto della ragazza e minacciandola l'ha portata in un luogo isolato dove l'ah stuprata. Poi, sempre sotto minaccia, l'ha portata in giro per ore abusando nuovamente di lei fino alla mattina seguente, quando, dopo averla rapinata, l'ha lasciata andare.

Ferma donna in strada simulando una richiesta di aiuto, la minaccia, sale a bordo dell’auto portandola in un luogo isolato e abusa di lei

Commissariato Vittoria e #SquadraMobile Ragusa ricostruiscono l'accaduto con immagini di videosorveglianza e arrestano l'uomo dopo poche ore pic.twitter.com/nkyot53ITU — Polizia di Stato (@poliziadistato) September 9, 2019

La vittima, sotto choc, è riuscita ad avvertire la famiglia che è corsa in suo aiuto e l'ha portata in ospedale. La Polizia, allertata, si è messa sulle tracce dell'uomo e lo ha arrestato.

Nel 2018 il giovane era già stato condannato per un episodio simile, ma aveva solo passato qualche giorno in carcere, poi era stato messo ai domiciliari ed infine era stato sottoposto all'obbligo di dimora. L'orrore dello scorso fine settimana è stato ricostruito dagli agenti della Squadra mobile e del commissariato di Vittoria che lo hanno catturato. Il Gip ha convalidato il fermo disponendo la custodia cautelare in carcere.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.