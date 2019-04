Il seggiolino Chicco Oasys i-Size non ha superato i crash test

Il seggiolino per bimbi Chicco Oasys i-Size non garantisce l’incolumità dei bambini in auto in caso di scontro frontale. Altroconsumo fa sapere che durante i crash test che ha svolto presso laboratori specializzati, ne è emersa la pericolosità: in condizioni di sollecitazione la fibbia della cintura del seggiolino si spezza e la cintura si stacca, liberando e proiettando fuori il bambino. Ne sono stati venduti circa 800 esemplari in Italia: non devono essere usati ma riportati il prima possibile al punto vendita per riparazione a totale carico dal produttore, Chicco.

A seguito della richiesta di intervento immediato da parte di Altroconsumo, Chicco ha confermato la criticità precisando che il problema è legato al tipo di chiusura IMMI e che garantirà assistenza ai clienti e cambio gratuito del pezzo a chi ne farà richiesta. Il produttore si impegna a modificare la progettazione su nuove consegne con effetto immediato e sta informando i consumatori attraverso il proprio sito www.chicco.com. Su www.altroconsumo.it il video delle prove e tutte le informazioni sul test comparativo sui seggiolini auto che sarà pubblicato integralmente su Inchieste di maggio 2019.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.