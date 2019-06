Salvini attacca la comandante della Sea Watch e i parlamentari a bordo della nave

HO / SEA WATCH / AFP Carola Rakete, comandante della Sea Watch

"Comportamento criminale della comandante della Sea Watch, che ha messo a rischio la vita degli agenti della Guardia di Finanza. Ha fatto tutto questo con dei parlamentari a bordo tra cui l'ex ministro dei trasporti: incredibile". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ha aggiunto, a proposito dell'arresto della comandante della Sea Watch avvenuta nella notte a Lampedusa: "Comandante fuorilegge arrestata. Nave pirata sequestrata. Maxi multa alla ONG straniera. Immigrati tutti distribuiti in altri Paesi europei. Missione compiuta".

Su Facebook Salvini ha poi detto: "P.S. Vergogna per il silenzio del governo olandese. Tristezza per i parlamentari italiani a bordo di una nave che non ha rispettato le leggi italiane, attaccando addirittura una motovedetta delle nostre Forze dell'Ordine. Giustizia è fatta".

Tra i parlamentari a bordo della nave c'era Graziano Delrio, ex ministro dell'Infrastrutture del precedente governo: "L'autorità giudiziaria farà il suo corso e stabiliranno i giudici se la capitana ha davvero commesso un reato. In caso di stato di necessità si possono anche violare le leggi. Il capitano è responsabile dell'incolumità di tutte le persone che sono a bordo, va rispettata la sua scelta, come il percorso che farà la giustizia".

