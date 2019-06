La Sea Watch è ancora ferma davanti al porto di Lampedusa

Vassel finder La Sea Watch 3 tracciata da Vassel finder, nella mappa è il puntino viola a sud di Lampedusa

E' rimasta per tutta la notte ferma a un miglio dal porto di Lampedusa la Sea Watch 3, la nave della Ong tedesca con 42 migranti a bordo. Dopo la decisione della comandante, Carola Rackete, di forzare il divieto di ingresso nelle acque territoriali italiane, permane una situazione di stallo perché non è ancora arrivata l'autorizzazione allo sbarco. L'imbarcazione, su cui ieri sono saliti i finanzieri per controllare i documenti della nave e i passaporti dell'equipaggio, è circondata da alcune motovedette della Guardia costiera.



Nella tarda serata di ieri è arrivata al molo di Lampedusa una delegazione del Pd guidata dal capogruppo Graziano Delrio, che è stata accolta dalla ex sindaca Giusi Nicolini. Ne fanno parte Matteo Orfini, Davide Faraone e Fausto Raciti, oltre al deputato de La Sinistra Nicola Fratoianni.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.