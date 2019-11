Scossa di terremoto nell'Aquilano, avvertita anche a Roma

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata alle ore 18:35 nell'Aquilano. Il fenomeno sismico è stata avvertito anche nel territorio di Roma. Al momento i vigili del fuoco del comando provinciale dell'Aquila non hanno segnalato danni a cose o persone.

Nella notte di ieri nella stessa località erano state avvertite altre due scosse di magnitudo 2,5 e 2,8, rispettivamente alle ore 01:13 e 04:39.

La scossa è stata registrata a 5 km sud-est dalla località di Balsorano ed è stata sentita in molti Comuni dell'area circostante, a cominciare da quelli della vicina provincia di Frosinone, come Pescosolido e Sora, distanti pochi chilometri dall'epicentro. Avvertita anche in Comuni dell'Aquilano più distanti ed anche per l'appunto nella capitale.

#7novembre #terremoto L’Aquila aggiornamento ore 18.55. La nostra #salasituazioneItalia è in contatto con le strutture di #protezionecivile sul territorio. VERIFICHE IN CORSO https://t.co/v2De9P6Hhg — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) November 7, 2019

Balsorano, borgo nella Valle Roveto, vicino al confine con il Lazio, era stata quasi completamente distrutta dal devastante terremoto della Marsica del 1915 per essere poi ricostruita più a valle.

Molte persone nella Marsica sono scese in strada ma al momento non sono stati segnati danni. Questa notte una sequenza di scosse sismiche, con una magnitudo massima di 2.8 e una decina di eventi minori tra cui due di 2.2 e 2.5, ha interessato il territorio al confine tra il Lazio e l'Abruzzo, con profondità varie tra i 13 e i 15 chilometri. Una profondità simile a quella dei terremoti che hanno interessato la Vallelonga nei primi mesi dell'anno. Il sindaco della città, Antonella Buffone, ha deciso di chiudere per la giornata odierna tutte le scuole di ogni ordine e grado.

