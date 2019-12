Scontro tra un filobus e un camion dei rifiuti a Milano. Una passante, investita, è in coma

Scontro tra un autobus dell'Atm e un mezzo dell'azienda di rifiuti Amsa questa mattina a Milano. L'incidente ha coinvolto una ventina di persone. Alcune in gravi situazioni. Un uomo è stato portato all'ospedale in arresto cardiaco. Una donna di 49 anni si trova in coma dopo essere stata trasportata in codice rosso al Sacco. La signora stava camminando e si trovava a piedi al semaforo dove stava per attraversare, proprio all'incrocio è stata travolta.

Secondo la ricostruzione della polizia locale presente sul posto il camion Amsa, la società dei rifiuti milanese, veniva da via Marostica e stava attraversando la circonvallazione perpendicolarmente diretto in via dei Gracchi; il filobus 91 percorreva invece via Bezzi in direzione Piazza Napoli: proprio all'incrocio lo scontro. Uno dei pali dei semafori è stato sbalzato venti metri piu' in la' e si trova tuttora a terra, assieme ai vetri e ai resti dei cartelli.

Gli altri feriti

Secondo quanto riferisce l'Areu gli altri feriti sono: I.S. uomo 47 anni, conducente dell'autobus, con un trauma cranico commotivo, giudicato in codice giallo. DL. S. uomo, 23 anni, autista del camion, che ha subito un trauma minore; V. F. uomo, 29enne, anche lui dipendente Amsa, con una sospetta frattura al femore; G. F. uomo di 28nni soccorso in stato di ansia; G. M., donna 45enne passeggera del bus con un trauma alla spalla destra: G. P. 70enne, passeggera con un trauma al torace; G I. F. H 22enne, donna con una contusione alla spalla; K. H. H. 28enne, tonfo in una contusione al torace; A. K. L. 38enne, passeggero trasportato in codice verde con un trauma alla gamba; P. G. Donna di 37anni che ha accusato uno stato di ansia e C. J. donna 38enne con un trauma alla gamba.

