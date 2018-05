Nuovi sconti per gli appartenenti alle Forze Armate e agli operatori della Giustizia

Foto: Carofei- Modica / AGF

Si chiama "ConvenzionIstituzioni.it" ed è la prima piattaforma sconti dedicata agli operatori di Giustizia. Fino a tremila euro di risparmio all’anno, sconti al 50% in oltre 8000 attività per circa 500mila esponenti delle Forze Armate e di polizia e le loro famiglie, è il risultato degli accordi stretti dai Ministeri della Difesa e della Giustizia con ConvenzionIstituzioni.it.

Il personale di Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica, Carabinieri, Guardia di Finanza, Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e polizia di Stato, sia in servizio che in pensione, può registrarsi gratuitamente sul portale della startup ConvenzionIstituzioni.it per usufruire di agevolazioni per tutta la famiglia e sconti fino al 50% presso migliaia di attività in Italia: studi medici e dentistici, studi legali, farmacie, alberghi, ristoranti, palestre, negozi di ogni genere e altro ancora.

Aiuto concreto in una fase di crisi

"In una fase che continua ad essere segnata dalla crisi economica – commenta Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia COISP– il servizio offerto da ConvenzionIstituzioni.it rappresenta un supporto concreto per il bilancio familiare dei membri delle Forze dell’Ordine. I recenti aumenti di stipendio, equivalenti ad un caffè al giorno, non rafforzano in alcun modo il potere di acquisto degli operatori di Giustizia: ecco perché tanti hanno già scelto di approfittare dei vantaggi assicurati da ConvenzionIstituzioni.it. Un sistema veloce, affidabile, efficiente e – naturalmente – conveniente per centinaia di migliaia di persone che indossano quotidianamente la divisa per proteggere i cittadini e garantire l’ordine pubblico".

45 mila carnet scaricati in un anno

In un anno sono stati oltre 45 mila i carnet denominati Cicoupon60 scaricati sulla piattaforma. Ognuno comprende 60 coupon-sconto per le oltre 8.000 attività convenzionate. Ogni sconto è strettamente personale, non cedibile a terzi, e deve essere accompagnato dal tesserino identificativo/badge di appartenenza. "La nostra è una start up in continua crescita – sottolinea Gionatan Ciminiera, amministratore delegato di ConvenzionIstituzioni.it – che si candida a diventare un punto di riferimento in materia di risparmio per tutti i rappresentanti italiani delle Forze Armate e di Polizia. I carnet con gli sconti possono essere acquistati anche da tutti i dipendenti della pubblica amministrazione. Stiamo lavorando per sottoscrivere altri accordi con ministeri e enti pubblici per allargare ulteriormente il numero di beneficiari dei carnet gratuiti".

