Scavalca cancello per entrare a un rave, morto 25enne a Roma

Non ce l'ha fatta il 25enne ricoverato al Policlinico Umberto I di Roma dopo essersi infilzato in un'inferriata che tentata di oltrepassare. Il giovane è morto, dopo essersi reciso l'arteria femorale scavalcando un cancello per entrare a un rave all'università di Roma La Sapienza.

