San Valentino: 10 idee per le coppie (e 5 per i single)

C’è chi lo detesta e chi lo aspetta per tutto l’anno. Chi ritiene che sia solo una festa consumistica e chi lo considera una dolce ricorrenza. Che piaccia o no San Valentino getta molti nel panico: cosa fare il 14 sera? E non è solo un dilemma delle coppie, anche i single desiderano fare qualcosa di bello per festeggiare la loro singletudine o per non intristirsi al pensiero di non aver trovato l’anima gemella. Ecco allora alcuni suggerimenti, che siate soli o in coppia.

1 Staccate la spina

Se avete deciso di trascorrere una serata in casa, fate sì che sia più intima possibile, raccomanda Vanity Fair. Come? Spegnete le luci. I cellulari. I pc. La tv.

2 Ballate

Accendete lo stereo e concedetevi un ballo. Da soli, in salone.

3 Prendetevi per la gola

Mettetevi ai fornelli e cimentatevi in una ricetta elaborata. Non è importante il risultato finale ma il processo, che potrebbe essere molto divertente. Soprattutto se interrotto da brindisi.

4 Immergetevi in una spa

Un weekend alle terme è un classico intramontabile. In Italia ce ne sono anche di libere, all’aperto.

5 On the road

Siete insieme in auto? Devia dalla solita strada. Vai verso i luoghi dell'infanzia, se non li hai mai mostrati, fatti guidare verso i posti del suo cuore.

6 Sotto un cielo di stelle

La tua casa ha un bellissimo giardino? Vivi in un posto in cui le stelle appaiono regolarmente? Scuolazoo suggerisce di organizzare una serata sotto il cielo stellato. Prendi coperte, cuscini e qualche bicchiere di vino, accoccolati con il/la tuo/a ragazzo/a e passate la serata ad ammirare il cielo, magari ricordando i momenti più belli della vostra storia d’amore

7 Karaoke

Perché non passare la serata all’insegna della musica e del divertimento? Se al tuo partner piace la musica sorprendilo portandolo in un locale dove fanno karaoke.

8 Dormite in un castello

In Italia ci sono molti castelli da visitare e alcuni in cui poter anche dormire per sentirvi immersi in un’atmosfera d’altri tempi.

9 O su un albero

Se almeno una volta ci avete pensato, il vostro rifugio ideale per un weekend all’insegna del romanticismo e della natura è una casa sull’albero. Il vostro nido di legno e fronde sarà accogliente e confortevole, e alcuni B&B o agriturismi sull’albero vi offriranno anche un’ottima colazione biologica all’interno di un cestino di vimini appeso ad un ramo, da gustare all’interno del vostro rifugio.

10 Cenate in un acquario

Al Gardaland SEA LIFE Aquarium cinque fortunate coppie avranno la possibilità di cenare in un’atmosfera unica e suggestiva immersi fra le oltre 5mila specie marine che popolano l’acquario. Per essere fortunati bisogna inviare una mail a infobox@gardaland.it. All’Acquario di Genova invece gli innamorati entrano a prezzo scontato e poi possono scegliere di cenare nel Padiglione Cetacei.

Dalla spa casalinga al cinema, 5 idee per i single

1 Bagno, musica e spumante

Allestite una spa in casa, e prendete San Valentino come una serata di relax da dedicare a voi stesse. Stappate delle bollicine e scegliete un sapone a tema cuori (da Lash troverete sicuramente qualcosa). Ah, ricordatevi di prenotare la cena a domicilio prima di entrare in vasca.

2 A cena con la miglior amica (single)

Con la vostra amica single, è il modo migliore per dissacrare San Valentino.

3 Ai fornelli

Sperimentate ai fornelli e regalatevi un piatto da leccare i baffi. I vostri.

4 Al cinema

Se c’è una cosa per la quale non serve essere in coppia quella è godersi un bel film. Andate al cinema allora, ma magari non scegliete un film romantico

5 "Friend with benefits"

Non è detto che a San Valentino ci sia bisogno di un fidanzato, può bastare 'un friend with benefits' con cui passare una serata in leggerezza. Un numero da comporre per l'occasione ce lo avete sicuramente.

