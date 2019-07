Salvini scrive a Tunisi: "Navi di linea per rimpatriare i migranti"

Agf Matteo Salvini

"Sul fronte delle procedure di rimpatrio, vero modello di operatività, possiamo conseguire ancora più elevati livelli di efficacia attraverso rimodulazioni improntate ad una maggiore flessibilità con il ricorso a navi di linea". Lo scrive il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in una lettera inviata al suo omologo tunisino, Hichem Fourati.

Salvini mette in evidenza che "la complessa situazione del quadrante libico continua a creare una forte apprensione anche per i risvolti sulle dinamiche dei flussi migratori. Dinamiche che - sottolinea il ministro dell'Interno - pur confermando un complessivo trend in diminuzione degli arrivi dalle rotte del Mediterraneo, hanno fatto tuttavia registrare una maggiore concentrazione dei flussi lungo gli itinerari in partenza dalla Tunisia".

E ricorda: "in più occasioni ho avuto modo di attestare l'impegno tunisino nel bloccare la partenza di molti immigrati irregolari, nel contrastare i trafficanti e nell'adottare iniziative antiterrorismo"

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.