Ronaldo: "Sono un esempio sul campo di calcio e fuori"

Cristiano Ronaldo ha affermato di essere un "esempio" con il suo comportamento sul campo da calcio e anche fuori. Cr7 è stato accusato dalla modella Kathryn Mayorga di averla violentata in un hotel a Las Vegas nel 2009. "So di essere un esempio, al 100%, in campo e fuori dal campo", ha sostenuto il campione di calcio, in una conferenza stampa prima del suo ritorno a Manchester alla vigilia della partita della Champions League tra United e Juventus.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it