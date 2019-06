Come è andato il Gay Pride a Roma

Flavia Scalambretti / AGF

Colorato, festoso, pluralista. Per il venticinquesimo anno consecutivo torna a sfilare per le vie del centro il corteo del Roma Pride per rivendicare i diritti della comunità Lgbtq. Migliaia di persone si sono radunate a piazza della Repubblica, luogo della partenza, assiepate dietro ai carri con le dance hall delle varie associazioni che organizzano l'iniziativa.

Le note di una serie di canzoni di Madonna, artista da sempre attiva in queste battaglie, hanno accompagnato l'avvio del corteo. In testa lo striscione del circolo di cultura omosessuale Mario Mieli, che organizza la manifestazione, con la scritta 'La nostra storia le nostre lotte'. Per le vie di Roma molte mani colorate di rosso si sono alzate al cielo "contro omofobia e transfobia". Numerosi i cori che hanno intonato "Bella Ciao".

Come sempre spazio sui carri alle drag queen: c'è quello del Muccassassina, quello dell'Ambasciata inglese, quello degli studenti e quello della Cgil. E poi ci sono le bandiere arcobaleno, tantissime. Così come i cartelli contro "omofobia e transfobia". In piazza è stata portata anche una statua della Madonna che con un piede tiene ferma la testa del vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini.

"Questo è un Pride speciale a 50 anni da Stonewall, che è stata la scintilla della rivoluzione del movimento e a 25 anni dal primo grande Pride moderno e unitario a Roma", spiega il presidente del Circolo Mario Meli Sebastiano Secci. "Non possiamo prenderci il lusso di spegnere solo le candeline - ricorda - ma dobbiamo continuare a lottare in prima linea perché i tempi che abbiamo davanti sono sempre più scuri: il movimento Lgbt è sempre più bersaglio di odio e violenza. I nostri figli e le nostre figlie vengono dichiarati inesistenti e dunque c'è ancora tanto da fare".

Quindi guardando alla compagine di governo Secci aggiunge: "Prendere di mira una minoranza è un'arma di distrazione di massa per distrarre dai reali problemi del Paese. L'anno scorso un ministro della Lega ha detto che le famiglie arcobaleno non esistono, il vicepremier dei 5 Stelle ha detto che la famiglia è fatta solo da un padre e una madre. Se già un governo nega la nostra esistenza e quella dei nostri figli, che sono la parte più debole, vuol dire che c'è tanto da fare".

"L'attacco alle famiglie arcobaleno è stato fin da subito, con il ministro Fontana, con il decreto sul ripristino di 'mamma e papa'' sui documenti. Sicuramente c'è la volontà di cancellarci". Lo ha detto il presidente delle Famiglie Arcobaleno Gianfranco Goretti, presente al corteo del Roma Pride. "Noi non chiediamo diritti ma doveri - ha aggiunto - i nostri bambini non hanno riconoscimento, noi invece vogliamo essere inchiodati alle nostre responsabilità genitoriali". Per gli organizzatori in piazza i partecipanti hanno superato quota 700 mila.

I commenti della politica

Tra i tanti politici, in rappresentazione del Campidoglio, il vice sindaco di Roma Luca Bergamo: "La mia presenza qui è per dichiarare che c'è bisogno di progredire nel riconoscimento dei diritti delle persone, senza discriminazioni. Sono testimonianze e prese di posizioni che vanno fatte anche quando i diritti si realizzano".

Anche Riccardo Magi, deputato radicale di +Europa, ha sfilato per le vie della Capitale: "Oggi qui al Roma Pride siamo in tantissimi per ribadire che la lotta per l'affermazione dei diritti civili e contro ogni discriminazione, la lotta per la liberta' sessuale e la vita familiare, e' quanto mai necessaria nel nostro Paese. I diritti sono conquiste - prosegue - che non vanno mai date per scontate. È solo di poche settimane fa, infatti, la notizia della retrocessione dell'Italia nella classifica dei Paesi europei per il rispetto dei diritti delle persone Lgbti. Una notizia allarmante che però purtroppo non sorprende, visto il clima di intolleranza sdoganato anche a livello istituzionale".

Volt, il movimento paneuropeo fondato da tre giovani di tre nazionalità diverse tra cui un italiano, ha deciso di partecipare attivamente alla manifestazione con un proprio carro e rilanciando alcune proposte

#RomaPride2019: Volt Italia c’è.



Le nostre proposte:



#2 Adozioni per coppie gay e single



« Perché i bambini hanno diritto ad essere amati come solo una famiglia può. »#PrideMonth2019#TanteFamiglieTutteFamiglia pic.twitter.com/i8SMS4mxzq — Volt Italia (@VoltItalia) 8 giugno 2019

In tarda mattinata era arrivato anche il messaggio della vicecapogruppo del Movimento 5 Stelle al senato Alessandra Maiorino: "Sono felice di esserci, sia a titolo personale che come rappresentante delle istituzioni, impegnata nella battaglia in difesa dei diritti civili. Il mio disegno di legge sul contrasto alla omotransfobia è stato depositato con ben 38 firme di senatrici e senatori del M5S. Non smetteremo un solo momento di batterci affinché diventi presto legge dello Stato".

"Una città intera che si colora d'arcobaleno per il 25esimo Pride", dichiara Marco Furfaro, coordinatore nazionale di Futura e membro della Direzione Pd. "Un momento unico e straordinario di liberta', di felicita' e di contrasto ad ogni discriminazione e pregiudizio.Una marea umana che si ribella agli stereotipi e lo fa con il sorriso. Esserci ora, con un governo che prova a minare i diritti degli altri ogni giorno di più è necessario ed indispensabile", conclude Furfaro​​

L'iniziativa di Google

Molti sono stati i profili social, soprattutto su twitter, che hanno rilanciato l'iniziativa di google maps in occasione del corteo. Il colore che evidenzia il percorso seguito dalla manifestazione è stato sostituito da una linea arcobaleno, in linea con la giornata.

su maps hanno tracciato il percorso del Pride di oggi pomeriggio a Roma goood applausi per Google #RomaPride pic.twitter.com/PxKdoKBx0Q — n¡cole tanca (@thjswound) 8 giugno 2019

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.