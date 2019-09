Ritrovato il caimano scomparso da un circo in Sardegna

È stato ritrovato nel pomeriggio di oggi a Cala Liberotto del comune di Orosei il caimano scomparso dal Circo Martin nelle scorse settimane. Lo rende noto il Corpo forestale spiegando che a effettuare le operazioni di recupero sono state le pattuglie delle stazioni di Siniscola e Orosei. È stato necessario anche l'intervento del veterinario.

L'animale, apparentemente in buone condizioni di salute, è momentaneamente tenuto in custodia dal personale forestale nel luogo del rinvenimento, in attesa che giunga sul posto il proprietario.

La ricerca dell'animale, portata avanti da tutte le pattuglie del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della zona costiera orientale, ha impegnato costantemente il personale, nonostante le difficoltà avute a seguito dei numerosi e ripetuti incendi che si sono verificati nel periodo.

