Rifiuti Roma: irruzione di tre persone nella sede dell'Ama, insulti agli operatori

Irruzione di tre persone, uno dei quali con il casco da motociclista, nella sede di Trastevere dell'Ama, la municipalizzata dei rifiuti di Roma. Lo riferisce la Presidente di Ama, Luisa Melara, che ha chiamato al telefono staff e operai in servizio per esprimere "solidarietà e un ringraziamento particolare, a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione, per aver gestito con responsabilità, professionalità e attaccamento all'Azienda l'intrusione di tre cittadini esagitati nella sede aziendale, uno dei quali con un casco da motociclista, che hanno apostrofato pesantemente il personale presente in sede".

"Che in questa situazione alcuni cittadini ritengano di avere diritto di fare irruzione in una sede di lavoro, di insultare e aggredire verbalmente persone che stanno facendo il proprio dovere non è più tollerabile. Chiediamo a tutti il massimo rispetto per chi lavora ogni giorno in prima linea profondendo il massimo dell'impegno per limitare i disagi derivanti dall'attuale scarsa ricettività degli impianti di destino dei rifiuti. Esorto al senso civico e alla massima collaborazione, in particolare in un momento come questo difficile per tutti!”.

