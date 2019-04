Pd: Richetti investito da auto a Roma, portato in ospedale

Il senatore del Partito Democratico, Matteo Richetti, è stato trasportato in ambulanza in ospedale dopo essere stato investito da un'auto mentre attraversava la strada a piedi in zona Tritone, nel cuore di Roma. Le condizioni del parlamentare, riferiscono fonti dem, non sono gravi. Richetti è attualmente in osservazione presso il Policlinico Umberto I.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.